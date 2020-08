Oms, Mike Ryan da Ginevra: ”Nuove ondate di Coronavirus se si allenta” (Di lunedì 10 agosto 2020) Dalla consueta conferenza stampa dell’Oms a Ginevra sul Coronavirus, Mike Ryan afferma che se si allentano le misure ci saranno nuove ondate Il Coronavirus continua a terrorizzare il mondo, con i dati nel globo che continuano ad essere spaventosi. Sono più di 20 milioni le persone contagiate dal Coronavirus, con alcuni paesi come gli Stati Uniti che continuano a registrare giornalmente dati impressionanti sui nuovi contagi. In Italia gli attualmente positivi sono 13 mila, un dato contenuto rispetto ad altri paesi. Da Ginevra, dove si è svolta la consueta conferenza stampa sul Coronavirus, il capo delle emergenze sanitarie dell’Organizazzione Mondiale della Sanità lancia l’allarme. Se le misure ... Leggi su bloglive

Il Covid-19 «non si sta dimostrando un virus stagionale. Se si allenta la pressione, ritorna. Potete chiamarla seconda ondata, secondo picco, nuova fiammata, come volete. Il punto è che ogni volta che ...Una seconda ondata in Europa? “Avremo nuove ‘fiammate'” di Covid-19. E’ “inevitabile”. Oggi “il virus circola e non è stato soppresso in tutta Europa, anche Paesi che l’avevano arginato stanno vedendo ...