Olevano sul Tusciano, la Forestale sequestra ponte in legno (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiOlevano sul Tusciano (Sa) – I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Acerno, nell'ambito dell'attività di controllo finalizzata alla prevenzione e repressione degli abusi perpetrati a danno del territorio, si sono portati in località "Grottapanne" in agro del comune di Olevano sul Tusciano (Sa). Sui luoghi, i militari hanno verificato la conformità di un'area pic-nic a ridosso del fiume Tusciano e, insieme ad essa, la realizzazione di un ponte in legno per l'attraversamento del corso d'acqua. Alla richiesta dei militari di esibire la documentazione attestante i permessi necessari per la realizzazione delle opere, l'amministratore ...

