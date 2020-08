Ogni maledetto lunedì – Miliardi di dollari per cercare gli alieni, ma Messi è qui da 33 anni (Di lunedì 10 agosto 2020) No ragazzi, non esiste che facciamo articoli il 10 agosto. Da che mondo è mondo la settimana di ferragosto è di ferie. Aspettate. Ok. È arrivato il bonifico, possiamo partire. Lunedì era l’anniversario di Neymar al PSG: 3 anni fa il brasiliano arrivava in Francia per 222 milioni di euro, diventando l’acquisto più costoso di sempre. Giusto spendere tutti quei soldi? Calcolando che potevano comprare 2 Miliardi e 22 milioni di goleador la risposta è NO. Martedì invece la Lega Serie A ha scelto i migliori calciatori di questa stagione, ma non ha inserito Ciccio Caputo per cui non ne parliamo. Cattiva Serie A. Mercoledì si apre con una storia che sarebbe potuta essere di cronaca nera: un artigiano fiorentino ha fatto un giubbotto personalizzato a Zlatan Ibrahimovic. Per ... Leggi su ilfattoquotidiano

La pedagogia negativa

Èpermesso — e per giunta proprio all’indomani della commemorazione della strage alla stazione di Bologna — dire che forse c’è qualcosa che non va nel modo in cui la Repubblica ha costruito la sua memo ...

