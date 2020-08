Nuovo DossieRSE: Smart working, quali impatti sul traffico a Milano e sui consumi energetici? (Di lunedì 10 agosto 2020) RSE ha realizzato un Nuovo studio per analizzare, durante le varie fasi del lockdown, la differenza di domanda di mobilità nell’area di Milano, concentrando l’attenzione sul ruolo e sull’impatto dello Smart working ROMA, Agosto 2020 – I blocchi decretati dal Governo per arginare la diffusione del SARS-CoV-2 hanno dato una rapida spinta allo Smart working, creando diverse soluzioni per continuare le attività lavorative o scolastiche da remoto. Al di là delle difficoltà incontrate nell’implementazione del cosiddetto “lavoro agile”, questa misura ha determinato precisi effetti sulla vita quotidiana, anche in termini di impatto sul traffico urbano, i consumi ... Leggi su newsagent

