Nuova pista ciclabile nel centro di Caserta. Comune: città sarà "bike-friendly" (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Una Nuova pista ciclabile sarà realizzata a Caserta in via Tescione, e costituirà il prolungamento di quella già realizzata di corso Giannone, strada centrale che costeggia il Parco della Reggia Vanvitelliana: lo ha deciso la Giunta comunale approvando una delibera proposta dal vicesindaco Franco De Michele, e dando il via libera al progetto definitivo dell'iniziativa per 82mila euro, cofinanziato dalla Regione Campania con i fondi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili secondo le norme nazionali vigenti. La pista si collegherà a quella di corso Giannone, e rappresenterà il primo collegamento al centro cittadino per gli abitanti che vivono nella ...

