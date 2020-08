Nuoto, Pellegrini: “Pronta per il Settecolli, sarà strano tornare alle gare senza pubblico” (Di lunedì 10 agosto 2020) “Ciuf ciuf, Roma arrivoooooo. Sarà molto strano tornare alle gare, sarà strano gareggiare senza pubblico nella piscina più bella del mondo e soprattutto è stato molto strano preparare la valigia. Avrò scordato sicuramente qualcosa”. Federica Pellegrini è pronta a ritornare a gareggiare dopo la lunga pausa per via della pandemia di coronavirus e con questo post su Instagram manifesta tutta la sua voglia di tornare in acqua per fare quello che più ama: tutto pronto per il trofeo Settecolli di Roma dall’11 al 13 agosto. Leggi su sportface

