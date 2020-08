Novità meteo rilevanti dalla Russia: primo freddo a fine Agosto (Di lunedì 10 agosto 2020) L’evoluzione meteo rileva la possibilità di un raffreddamento precoce della Russia europea, dove potrebbe giungere aria fredda proveniente dalle regioni artiche, che determinare un calo sensibile della temperatura sino a valori autunnali. La previsione necessiterà di essere confermata, ma come linea di tendenza appare piuttosto interessante, in quanto propone un rilevante scambio di masse d’aria secondo i paralleli. Infatti, dal Nord Africa aria calda continuerà ad essere pompata verso nord dall’anticiclone africano, oltre che richiamata dalle basse pressioni in oceano Atlantico. Scenario prospettato dal Centro meteo americano. Da confermare. La scena che abbiamo descritto è anticipatoria di marcati periodi di instabilità atmosferica, derivanti da notevoli scambi ... Leggi su meteogiornale

