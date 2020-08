Notte di San Lorenzo, conto alla rovescia per le stelle cadenti d’estate: il picco atteso tra l’11 e il 12 (Di lunedì 10 agosto 2020) conto alla rovescia per le stelle cadenti d’estate, uno degli spettacoli più affascinanti dell’anno. È atteso la Notte tra l’11 e il 12 agosto il picco dello sciame delle Perseidi, come vengono definite le lacrime di San Lorenzo, perché le scie sembrano irradiare dall’omonima costellazione. “Perseo è visibile in questo periodo nella seconda parte della Notte, ideale quindi per l’osservazione”, spiega l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project, che nella Notte tra l’11 e il 12 agosto, dalle 24:00, trasmetterà in diretta web lo spettacolo delle stelle ... Leggi su ilfattoquotidiano

