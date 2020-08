Nollywood: l’impressionante industria cinematografica della Nigeria (Di lunedì 10 agosto 2020) Roma, 11 ago – La Nigeria è un importante produttore di petrolio, quindi è normale pensare che, dopo l’agricoltura, il settore più importante sia quello della lavorazione del greggio. Così non è, dato che il secondo settore per fatturato e numero di occupati è quello cinematografico. Nollywood: il cinema Nigeriano Nollywood – questo il soprannome dato all’industria cinematografica Nigeriana – ha un’importanza di tutto rispetto visto che ogni anno produce all’incirca mille pellicole e occupa, fra diretto e indotto, centinaia di migliaia di lavoratori. L’origine di Nollywood risale agli anni novanta e più precisamente al 1992, quando viene ... Leggi su ilprimatonazionale

