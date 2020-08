“No, non credo”. Viviana Parisi, ora parlano marito e padre della donna. E l’ansia per il piccolo Gioele cresce (Di lunedì 10 agosto 2020) Viviana Parisi, le dichiarazioni rilasciate dal marito su Il Corriere della Sera. A prendere parola questa volta il marito di Viviana, Daniele Mondello, alla luce di quanto rilasciato ai Vigili del Fuoco. Una morte che continua a non convincere del tutto. Troppi ‘buchi vuoti’ e ancora tante le piste di indagine. Resta il dolore dei familiari e il piccolo Gioele, che continua a non trovarsi. “No, non credo che si sia uccisa”, ha affermato Daniele Mondello un volta raggiunto il luogo del ritrovamento del cadavere della donna. I due si sono promessi amore eterno dopo essersi conosciuti a Torino. In comune la passione per la musica, la stessa che ha da sempre coltivato Daniele fino a diventare un dj ... Leggi su caffeinamagazine

