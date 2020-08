No, Christine Lagarde non ha mai detto che «gli anziani vivono troppo e sono pericolosi per l’economia mondiale» (Di lunedì 10 agosto 2020) Lunedì 10 agosto 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’attendibilità delle informazioni contenute in un’immagine pubblicata il 6 agosto su Facebook. Il post oggetto di verifica contiene l’immagine della presidente della Bce Christine Lagarde e le attribuisce la citazione «Gli anziani vivono troppo e sono pericolosi per l’economia mondiale». La didascalia che accompagna l’immagine recita: «Ricordiamoci sempre che, questi esseri ignobili, non sono altro che miserabili amici del Pd!». La citazione riportata nell’immagine è falsa. Il riferimento è a un passaggio contenuto nei ... Leggi su facta.news

