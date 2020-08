Nino Cartabellotta (Fondazione Gimbe) smonta la fake news sui nuovi casi Covid “d’importazione” (Di lunedì 10 agosto 2020) Cartabellotta smonta la fake news sui nuovi casi Covid “d’importazione” Nino Cartabellotta smonta la fake news sui nuovi casi di Covid importati dalla popolazione migrante in Italia. “I numeri ufficiali dell’Istituto Superiore di Sanità dicono ben altro. Dal 20 luglio al 2 agosto 2020 i casi importati dall’estero sono 490 (14 per cento) e di questi solo un numero esiguo da migranti”, scrive il presidente della Fondazione Gimbe in un Tweet, contraddicendo chi ha sostenuto che la maggioranza dei casi di Coronavirus ... Leggi su tpi

