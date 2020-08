Niger, rintracciati i responsabili dell’agguato ai 6 turisti francesi. “Si indaga per terrorismo” (Di lunedì 10 agosto 2020) Sono stati rintracciati i responsabili dell’attacco armato che domenica nella zona di Kouré, 60 km a sud-est di Niamey, in Niger, ha provocato la morte di 8 persone, tra cui sei cittadini francesi operatori della ong Acted e un volontario e la guida locale Nigerini che li stavano portando a fare un’escursione turistica per avvistare le giraffe in una zona ‘gialla’, considerata cioè tra le meno pericolose. Non c’è stata ancora alcuna rivendicazione, ma le forze di sicurezza di Niamey e Parigi, che stanno svolgendo le indagini, puntano sulla pista terroristica, visto che nell’area operano diversi gruppi jihadisti, non ultimi quelli legati allo Stato Islamico nel Grande Sahara. Tutto a pochi mesi dalle prossime elezioni presidenziali ... Leggi su ilfattoquotidiano

camilla_staff : RT @fattoquotidiano: Niger, rintracciati i responsabili dell’agguato ai 6 turisti francesi. “Si indaga per terrorismo” - fattoquotidiano : Niger, rintracciati i responsabili dell’agguato ai 6 turisti francesi. “Si indaga per terrorismo” -

Ultime Notizie dalla rete : Niger rintracciati Niger, rintracciati i responsabili dell’agguato ai 6 turisti francesi Il Fatto Quotidiano