Niger, i dettagli del massacro dei francesi: donna rincorsa e sgozzata. «Sono terroristi islamici» (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Consiglio di Difesa si riunirà a Parigi domani mattina per affrontare il caso dei cittadini uccisi in Niger. Nel massacro, quattro uomini e quattro donne Sono morti. Sei dei quali, secondo le autorità locali, di nazionalità francese. Mentre l’Eliseo non ha fornito indicazioni precise sulle vittime francesi, Emmanuel Macron ha denunciato “l’attacco che ha vilmente colpito un gruppo di operatori umanitari”. Il presidente ha inoltre assicurato che la Francia adotterà “ogni mezzo” per “chiarire” le circostanze dell’attacco. L’esercito Nigerino ha circoscritto e chiuso l’intera zona dell’agguato, avvenuto ad una cinquantina di chilometri da Niamey. Si tratta del primo attacco contro degli occidentali in ... Leggi su secoloditalia

