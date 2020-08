Niente tetto al bonus dei 600 euro? Il governo: Dovevamo fare presto. Ma la spiegazione non regge (Di lunedì 10 agosto 2020) Mentre è in corso la caccia ai cinque deputati che, durante il lockdown, hanno pensato bene di arrotondare la loro già sostanziosa indennità chiedendo il bonus da 600 euro per i lavoratori autonomi, proseguono il collettivo straccio delle vesti e le denunce, bipartisan, di immoralità. Pochi però, come il senatore del Pd Tommaso Nannicini, hanno fatto osservare come, forse, il problema stia all’origine. Ovvero la scelta del governo di elargire aiuti a pioggia, senza nessun tetto e nessun criterio di progressività. È inaccettabile il comportamento dei 5 deputati che hanno preso il bonus 600 euro. Eppure in Parlamento avevamo provato a limitare gli abusi proponendo un tetto al reddito, peccato che il ... Leggi su open.online

