“Nessun collegamento tra la riapertura della scuola e l’aumento dei contagi”, il rapporto degli esperti (Di lunedì 10 agosto 2020) Il documento del Centro Europeo per il Controllo delle Malattie sulla riapertura delle scuole. ROMA – E’ stato pubblicato il documento del Centro Europeo per il Controllo delle Malattie sulla riapertura delle scuole. Secondo quanto riferito da questo studio, citato da La Repubblica, non esiste nessuna correlazione tra il rientro il classe e l’aumento dei contagi. “Ci sono evidenze pubblicate contrastanti sull’impatto della chiusura e della riapetura delle scuole sulla trasmissione comunitaria – si legge nel report – anche se le evidenze dal contact tracing nelle scuole e dati osservazionali da diversi Paesi europei suggeriscono che la riapertura non è associata con un aumento significativo“. La presenza dei focolai Il documento, ... Leggi su newsmondo

