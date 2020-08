Nella chat della Lega nessuno si fa avanti, l’ira di Salvini per il bonus Covid (Di lunedì 10 agosto 2020) Pare che, dopo la notizia data da Repubblica sul fatto che tre dei cinque deputati che hanno chiesto e ottenuto il bonus coronavirus per le partite iva e per i lavoratori autonomi fossero della Lega, Nella chat dei deputati del Carroccio sia partita la richiesta di farsi avanti per autodenunciarsi. «A seguito della notizia emersa – sarebbe questo il messaggio inviato – in queste ore in merito al bonus da 600 euro percepito da 5 deputati, vi chiediamo di verificare se per un disguido i vostri commercialisti ne abbiano fatto richiesta e conseguentemente vi siano stati accreditati». LEGGI ANCHE > La questione morale dei deputati con il bonus Covid: tre della ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : Nella chat “Offro video e foto con minorenni”: siamo entrati nella chat degli orrori con 53mila iscritti Fanpage.it Saronno, adescava minori su Facebook travestito da donna e abusava di loro: 7 anni di carcere

Un operaio di 49 anni è stato condannato a 7 anni di carcere per violenza sessuale su minori, con l’aggravante della sostituzione di persona. L’uomo era stato arrestato nella sua casa di Saronno, in p ...

Bonus, è caccia ai 5 deputati: inchieste interne e panico in chat

A Montecitorio si è ufficialmente aperta la caccia ai 5 ‘furbetti’ del bonus. Dopo la notizia, pubblicata da ‘La Repubblica’, secondo cui alcuni deputati avrebbero chiesto e ottenuto il bonus da 600 e ...

