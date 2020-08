Nel verbale (riservato) del 10 marzo il Cts approvava il lockdown: “Scelte importanti del governo sempre in linea coi nostri pareri” (Di lunedì 10 agosto 2020) La chiusura di tutto il territorio nazionale è “coerente con l’andamento della curva epidemiologica”. La decisione assunta dal governo di imporre il lockdown, dopo la firma del Dpcm da parte di Giuseppe Conte il 9 di marzo, ha trovato l’approvazione del Comitato tecnico-scientifico. La conferma arriva da un verbale, ancora non reso pubblico, datato 10 di marzo, secondo cui il Cts si è espresso a favore dell’adozione di misure più stringenti per l’Italia intera. Nei giorni scorsi, dopo la pubblicazione di cinque note da parte della Fondazione Einaudi, una larga fetta del mondo mediatico e di quello della politica hanno evidenziato come, a loro dire, si fosse creata una sorta di spaccatura tra le indicazioni degli scienziati e l’esecutivo. ... Leggi su ilfattoquotidiano

