Nek in concerto al Festival di Majano martedì 11 agosto (Di lunedì 10 agosto 2020) C’è grande attesa al Festival di Majano per uno degli appuntamenti clou della 60° edizione, il concerto diNek, cantautore amatissimo dal pubblico che salirà sul palco dell’Area Concerti domani, martedì 11 agosto per l’unica data nel Nordest del suo nuovo tour acustico dal titolo “Solo: chitarra e voce”. I biglietti per lo spettacolo, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Pro Majano, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, sono ancora disponibili suTicketone.it e lo saranno anche domani alla biglietteria, a partire dalle 18.30. Le porte al pubblico apriranno alle 19.30 mentre lo spettacolo inizierà alle21.30. Info ... Leggi su udine20

iMagazineTwit : #FestivalMajano60, @NekOfficial in concerto per beneficenza ?? - albertomarti : RT @erikaconlakappa: La prossima settimana porto mia nipote al concerto di Nek. Mi sta telefonando ogni ora per cantarmi le canzoni che ha… - franri76 : RT @erikaconlakappa: La prossima settimana porto mia nipote al concerto di Nek. Mi sta telefonando ogni ora per cantarmi le canzoni che ha… - erikaconlakappa : La prossima settimana porto mia nipote al concerto di Nek. Mi sta telefonando ogni ora per cantarmi le canzoni che ha imparato - vivereascoli : Spinetoli: il 9 agosto concerto della Tribute Band 'Nek,Max,Renga' -

Ultime Notizie dalla rete : Nek concerto Nek lunedì in concerto al Festival di Majano, stella della 60° edizione della rassegna triestecafe.it "Per rilanciare il turismo in città pronti nuovi investimenti"

Dalla mostra di Banksy alla conferma dei festival tradizionali (Buskers, Internazionale), dai concerti al sostegno al commercio e all’imprenditoria con finanziamenti a fondo perduto. Il sindaco Alan F ...

Battiti Live 2020 i cantanti della terza serata lunedì 10 agosto, la scaletta delle esibizioni

Vodafone Battiti Live 2020 la scaletta della terza serata di lunedì 10 agosto i cantanti che saliranno sul palco di Radionorba con Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Prosegue l’appuntamento con la ...

Dalla mostra di Banksy alla conferma dei festival tradizionali (Buskers, Internazionale), dai concerti al sostegno al commercio e all’imprenditoria con finanziamenti a fondo perduto. Il sindaco Alan F ...Vodafone Battiti Live 2020 la scaletta della terza serata di lunedì 10 agosto i cantanti che saliranno sul palco di Radionorba con Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Prosegue l’appuntamento con la ...