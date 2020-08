NBA – Trash talking e provocazioni: lite social fra Lillard, Beverley e George! (Di lunedì 10 agosto 2020) lite social fra 3 protagonisti della bolla di Orlando. L’antefatto risale alla sfida tra Blaers e Clippers. Damian Lillard sbaglia due liberi in lunetta, una rarità, consegnando ai Clippers la possibilità di vincere la partita. Dalla panchina Patrick Beverley e Paul George ne imitano l’esultanza: dito al polso, ‘It’s Dame Time’! Poi un saluto ironico. Foto Getty / Abbie ParrLillard non le ha mandate a dire: “PG ha salutato perché anche lui è rimasto sorpreso dei due tiri liberi sbagliati, specialmente dopo quello che ha provato sulla sua pelle lo scorso anno (OKC eliminta da un tiro di Lillard in faccia a PG, ndr). Per quanto riguarda Patrick Beverley, anche lui sa cosa si prova: ho fatto la stessa ... Leggi su sportfair

