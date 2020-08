Nba, Ayton salta il test per il coronavirus e non gioca Phoenix-Okc (Di lunedì 10 agosto 2020) Inizio con giallo per Phoenix-Oklahoma City. DeAndre Ayton, centro dei Suns, ieri si è dimenticato di farsi testare per il coronavirus, obbligo quotidiano per i giocatori Nba nella bolla di Disney ... Leggi su gazzetta

Recap NBA: black-out Portland, ok Denver, T.J. Warren, Doncic e Booker ancora al top

La gara tra Portland Trail Blazers e i Los Angeles Clippers assume sicuramente un valore maggiore per la franchigia per l’Oregon, in lizza per l’ottava posizione della Western Conference. Pronti via e ...

Grazie ai 35 punti di Devin Booker, la doppia doppia di DeAndre Ayton (18 punti, 12 rimbalzi) con gli assist di Rubio e 6 triple di Jevon Carter dalla panchina, i Suns hanno respinto Miami nonostante ...

