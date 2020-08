Napoli, uomo investito mentre attraversa sulle strisce pedonali (VIDEO) (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – investito mentre sta attraversando sulle strisce pedonali. E’ successo lungo Corso Vittorio Emanuele a Napoli. La scena, ripresa dalle immagini delle telecamere di VIDEOsorveglianza, ha fatto presto il giro del web. Fortunatamente l’impatto con l’autovettura non ha fatto battere a terra la testa dell’uomo che ne uscito comunque con una contusione alla gamba. “Troppe le strade killer – tuona il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli – senza dissuasori di velocità. Pericolo aumenta con svuotamento estivo. Da giorni stiamo segnalando continui investimenti causati da guidatori che usano le strade come circuiti ... Leggi su anteprima24

Il Mattino

