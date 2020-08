Napoli: un anno di ricerche, i familiari lo trovano in obitorio. Gennaro era morto nel giorno della scomparsa (Di lunedì 10 agosto 2020) I familiari lo cercavano da oltre un anno, dopo che il suo allontanamento da casa, avvenuto il 16 luglio del 2019, aveva destato grande preoccupazione. Gennaro Trapanese, 50 anni, residente nelle... Leggi su ilmattino

mirkocalemme : 7anni, 349 presenze, 82 gol, 78 assist (quest'anno 9: più di ogni altro azzurro), 0 infortuni, 0 frasi fuori posto,… - MarioCantagall1 : RT @mirkocalemme: 7anni, 349 presenze, 82 gol, 78 assist (quest'anno 9: più di ogni altro azzurro), 0 infortuni, 0 frasi fuori posto, 0 lik… - NuovoNando : RT @mirkocalemme: 7anni, 349 presenze, 82 gol, 78 assist (quest'anno 9: più di ogni altro azzurro), 0 infortuni, 0 frasi fuori posto, 0 lik… - mattiamaestri46 : RT @DocStrowman: L'ultima italiana in semifinale in EL fu il Napoli che uscì col Dnipro che quello stesso anno battemmo ai gironi, piango - DocStrowman : L'ultima italiana in semifinale in EL fu il Napoli che uscì col Dnipro che quello stesso anno battemmo ai gironi, piango -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli anno Napoli: un anno di ricerche, i familiari lo trovano in obitorio. Gennaro era morto nel giorno... Il Mattino TMW RADIO - Sconcerti: "Gattuso si merita conferma e viaggio lungo, Callejon è stato il calciatore più importante del Napoli"

Il giornalista, editorialista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, è intervenuto a TMW Radio. Ecco quanto ha affermato. Che ne pensa dell'arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus? "Co ...

Calcio: Giuseppe Marino rinnova con l’Elettra Marconia

L’Elettra Marconia blinda la sua porta annunciando il rinnovo del portiere Giuseppe Marino: l’estremo difensore napoletano difenderà per il secondo anno consecutivo i pali dell’Elettra. Con un passato ...

Il giornalista, editorialista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, è intervenuto a TMW Radio. Ecco quanto ha affermato. Che ne pensa dell'arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus? "Co ...L’Elettra Marconia blinda la sua porta annunciando il rinnovo del portiere Giuseppe Marino: l’estremo difensore napoletano difenderà per il secondo anno consecutivo i pali dell’Elettra. Con un passato ...