Napoli, Ounas cambia agente: cessione sempre più vicina (Di lunedì 10 agosto 2020) Il ritorno di Adam Ounas dall’esperienza in prestito al Nizza durerà probabilmente pochissimo. Notizia dell’ultima ora è che il calciatore algerino ha cambiato agente, affidandosi al famoso Moussa Sissoko. Quest’ultimo ha sotto custodia parecchi giocatori transitati tra le fila dei club della Ligue 1, tra cui ad esempio Ousmane Dembele, attualmente esterno offensivo del Barcellona. … L'articolo Napoli, Ounas cambia agente: cessione sempre più vicina Leggi su dailynews24

angianna78 : Andiamoci a prendere Reguilon (prestito), Gabriel, De Paul, Boga e Veretout. 120/125 mln im uscita. Via (con ramma… - news24_napoli : TUTTOSPORT – Allan a metà strada tra due club! Llorente al Benevento… - tifoso_perfetto : Chi mi dice come si fa a pensare di sostituire #Callejon con #Under (ma pure con #Politano) ??? ?? Perche continuano… - kingdeltrigg : @FaiSempBurdell @BTwoEl Ricordi quando a Napoli sembrava quasi non si potesse più giocare a pallone senza Rog e Oun… - patrizi00536975 : ALLAN 40 ML - MILIK 30/35 ML - GHOULAM 20 ML - OUNAS 20 ML - YOUNES 10 ML - MALCUIT 10 ML - LLORENTE 5 ML =… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Ounas Napoli, Ounas cambia agente: cessione sempre più vicina DailyNews 24 Valeria Iuliano: "Rivoglio Sarri al Napoli per tre motivi! Giuntoli compra giocatori

Valeria Iuliano, giornalista napoletana, tramite il proprio profilo social ha proposto una sua riflessione in merito a Maurizio Sarri. "Sto sorseggiando del caffè, non faccio uso di alcolici, non nell ...

TUTTOSPORT - Allan a metà strada tra due club! Llorente al Benevento. Ultime su Lozano e Ounas

Il Napoli, dopo la sconfitta subita dal Barcellona, si proietta ora alla prossima sessione di calciomercato. Chi potrebbe rinforzare la comapgine di mister Gennaro Gattuso? Prima di eventuali arrivi, ...

Valeria Iuliano, giornalista napoletana, tramite il proprio profilo social ha proposto una sua riflessione in merito a Maurizio Sarri. "Sto sorseggiando del caffè, non faccio uso di alcolici, non nell ...Il Napoli, dopo la sconfitta subita dal Barcellona, si proietta ora alla prossima sessione di calciomercato. Chi potrebbe rinforzare la comapgine di mister Gennaro Gattuso? Prima di eventuali arrivi, ...