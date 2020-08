Napoli, Koulibaly può partire: a 70 milioni c’è lo United (Di lunedì 10 agosto 2020) Il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, non sarebbe più incedibile e potrebbe partire per una cifra intorno ai 70 milioni Secondo quanto riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli vorrebbe cedere il proprio difensore centrale, Kalidou Koulibaly, in modo da fare cassa. De Laurentiis non vorrebbe però svendere uno dei pezzi pregiati della sua rosa, motivo per cui non sarà semplice trovare un club a cui cederlo. Tra le società interessate a Koulibaly ci sarebbe il Manchester United: l’affare si può concludere su una cifra intorno ai 70 milioni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

