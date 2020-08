Napoli, investito sulle strisce, l’auto fugge: il Video spaventoso (Di lunedì 10 agosto 2020) Un consigliere regionale campano diffonde un Video dove mostra un investimento sulle strisce pedonali a Napoli. Le immagini parlano da sole, e sono sconvolgenti. Un uomo viene investito mentre attraversa sulle strisce pedonali e l’auto nera che lo ha preso in pieno sparisce dalle telecamere. A dire il vero, ad un certo punto si vede un ragazzo che prova ad alzarlo in fretta e furia ma poi scappa subito perchè l’uomo a terra è dolorante. Probabilmente quel ragazzo era proprio l’investitore. Resta il fatto che solo un passante ad un certo punto ha soccorso il malcapitato. Anche la moto e le auto che passano subito dopo l’incidente, sembrano disinteressarsi dell’uomo a terra. Le immagini ... Leggi su chenews

