Napoli | incontro in corso tra Gattuso e la dirigenza | si lavora sul rinnovo

La dirigenza del Napoli e Gennaro Gattuso si stanno incontrando in questi minuti per discutere del rinnovo del tecnico Gennaro Gattuso e la dirigenza del Napoli, rappresentata da De Laurentiis e Giuntoli, stanno parlando proprio in questi minuti del rinnovo di contratto del tecnico. Nell'incontro in corso a Capri, le due parti cercano un accordo sull'ingaggio e sulla durata del contratto. Questo sarà di base biennale o triennale. Gennaro Gattuso sarà in ogni caso al centro del progetto del Napoli.

