Napoli e Gattuso, c'è l'accordo: contratto triennale da 1,5 milioni (Di lunedì 10 agosto 2020) E' bastata una stretta di mano dopo un paio di ore di discussione per sancire il nuovo accordo che legherà Rino Gattuso al Napoli fino al 2023. L'allenatore è sbarcato a Capri poco dopo le 11 di ... Leggi su gazzetta

tancredipalmeri : Esce a testa altissima il Napoli. Due pali, recriminazioni, aveva di fronte una squadra più forte che si è ampiamen… - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, incontro in corso tra la dirigenza e #Gattuso - DiMarzio : #Napoli, incontro in programma a Capri fra #Gattuso e #DeLaurentiis - ValNap1926 : @antoniorispo @BombeDiVlad @SpudFNVPN Il problema Meret nn esisteva ne per la piazza e ne per il Napoli. Ha guidato… - sportli26181512 : Napoli-Gattuso, c’è l’accordo: triennale da 1,5 milioni a stagione: Napoli-Gattuso, c’è l’accordo: triennale da 1,5… -