Napoli, chieste informazioni per Otamendi: Koulibaly verso la cessione (Di lunedì 10 agosto 2020) Kalidou Koulibaly potrebbe andare via da Napoli. La notizia è nell’aria da un bel po’ di tempo ormai e le ultime prestazioni del senegalese sembrano portare a questa soluzione. Il suo cartellino si è però deprezzato notevolmente e la richiesta di 90 milioni da parte di De Laurentiis sembra non trovare nessun club disponibile a … L'articolo Leggi su dailynews24

Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ?? #Napoli - Chieste informazioni per #Reguilon ?? #CMITmercato - calciomercatoit : ?? #Napoli - Chieste informazioni per #Reguilon ?? #CMITmercato - Spazio_Napoli : - EmanueleFire : RT @cumdivido: #liverpool sempre più vicino alla chiusura per #osimhen. Sembra defilarsi il #Napoli dopo che il presidente #Delaurentis ha… -