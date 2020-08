Nancy Coppola ha perso 20 kg: la trasformazione dell’ex star dell’Isola dei Famosi (Di lunedì 10 agosto 2020) Dopo l’Isola dei Famosi, l’ex naufraga e cantante Nancy Coppola ha perso 20 kg e oggi è molto diversa. Tre anni fa l’artista partenopea era partita per l’Honduras, tornata in Italia aveva deciso di sottoporsi a un’operazione. Mamma di due bambini e artista di successo, Nancy aveva raccontato ai fan la sua scelta, postando un lungo messaggio su Instagram. “La vita è imprevedibile – aveva svelato -. Ci sono cose che ti trovi a fare quando prima di quel momento avresti giurato di non farlo per tanti motivi. Le cose cambiano, si vivono diversamente con il passare del tempo. Si fanno delle scelte e non per gli altri ma per te stessa. Oggi mi dò una nuova occasione, una svolta, mi dò un aiuto. Mi riprendo tutto ciò che mi faceva ... Leggi su dilei

