Nancy Coppola, dopo l’Isola dei Famosi è dimagrita 20 kg: la trasformazione [FOTO] (Di lunedì 10 agosto 2020) Nancy Coppola è stata una delle concorrenti del reality “L’isola dei Famosi”. Ha partecipato all’edizione del 2017 ed era stata criticata perché durante la sua esperienza di naufraga aveva perso pochi chili. In seguito è stata al centro delle discussioni quando rifiutò l’ospitata al Maurizio Costanzo Show dopo aver appreso che il dietologo Alberico Lemme era presente in studio. A tal proposito l’ex naufraga aveva detto: “Se devo essere l’argomento di qualcuno lo devo essere per il mio percorso all’isola e per il mio genere musicale. Non faccio la modella. Canto e anche se ho qualche chilo in più è per un motivo valido: ho un figlio“ Nancy Coppola è infatti una cantante ... Leggi su velvetgossip

fainformazione : Nancy Coppola prima e dopo il bendaggio gastrico: dimagrita venti chili - Spettegolando Nancy Coppola cantante neo… - fainfocultura : Nancy Coppola prima e dopo il bendaggio gastrico: dimagrita venti chili - Spettegolando Nancy Coppola cantante neo… - zazoomblog : “Wow!”. Nancy Coppola meno 20 chili dopo la dieta. La trasformazione è pazzesca - #“Wow!”. #Nancy #Coppola #chili - Notiziedi_it : Nancy Coppola è un’altra: il prima e dopo in una foto - StraNotizie : Nancy Coppola dimagrita di 20 kg grazie al bendaggio gastrico -