Movida e rientri dalle vacanze: i nuovi focolai. A Ferragosto spiagge blindate, fuochi su prenotazione e più controlli: ecco le ordinanze (Di lunedì 10 agosto 2020) Doveva essere il momento di quiescenza del virus, per via del caldo e della stagione estiva. E invece agosto è diventata il momento di risalita dei contagi, specialmente tra i giovani: la metà dei nuovi positivi ha meno di 50 anni. Perché adesso si esce di più, si va nei locali (magari stretti stretti, senza mascherina) e si parte per le vacanze. E si torna, spesso, portando la malattia, come dimostrano i focolai “di ritorno” sparsi un po’ in tutta Italia. Adesso tutta l’attenzione è concentrata sulla settimana di Ferragosto, quando le occasioni di incontro si moltiplicano tra pranzi, feste, falò in spiaggia e weekend fuori porta. E con esse i rischi di contagio. I governatori corrono i ripari con le ordinanze: chi blinda l’ingresso ... Leggi su ilfattoquotidiano

