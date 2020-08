MotoGp, Marquez out anche in Austria. Le condizioni dello spagnolo (Di lunedì 10 agosto 2020) Niente Gran Premio d'Austria per Marc Marquez , un forfait che accende ancor di più la corsa al Mondiale di MotoGp . Reduce dalla doppia operazione all'omero del braccio destro che lo ha costretto a ... Leggi su quotidiano

