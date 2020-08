Morto l’ex portiere del Martina calcio: punto da una vespa Gunther Mair aveva 61 anni (Di lunedì 10 agosto 2020) Gunther Mair è Morto stamattina, dopo due giorni di agonia. Mentre era a passeggio in un bosco nella zona trentina di Pinè l’ex portiere del Martina Franca calcio (degli inizi anni Ottanta) è stato assalito da uno sciame di vespe. Una puntura letale: shock anafilattico, arresto cardiaco. Vano il ricovero all’ospedale di Trento per il 61enne tecnico della giovanile del Levico Terme. (foto: tratta da profilo facebook Us Levico Terme) L'articolo Morto l’ex portiere del Martina calcio: punto da una vespa <small class="subtitle">Gunther Mair aveva 61 ... Leggi su noinotizie

ilfoglio_it : 'Questa Lega io non la voto neppure da morto'. Per il leghista della prima ora Mimmo Pagliarini, l’ex ministro del… - infoitinterno : Morto Gunther Mair, l'ex portiere del Trento ha perso la sua ultima partita - infoitinterno : Punto dalle vespe, morto l'ex portiere del Trento Gunther Mair - diegorispoli : ?? Cinema, morto l'ex presidente dei Golden Globes Lorenzo Soria: aveva 68 anni - - diegorispoli : ?? #lastampa #news Cinema, morto l'ex presidente dei Golden Globes Lorenzo Soria: aveva 68 anni #ultimora #today… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto l’ex Taviani e l’invasione sovietica: «Sarebbe arrivata in Calabria» Corriere della Sera