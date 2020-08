Morto il wrestler Kamala: sfidò Hulk Hogan e The Undertaker (Di lunedì 10 agosto 2020) Mondo della lotta libera e delle arti marziali in lutto: Morto il wrestler Kamala, sfidò Hulk Hogan e The Undertaker. Un nuovo grave lutto ha colpito nelle scorse ore il mondo del wrestling: si è spento Kamala. La notizia è riportata dalla CNN. Vero nome James Harris, si è esibito a partire dalla prima metà … L'articolo Morto il wrestler Kamala: sfidò Hulk Hogan e The Undertaker è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

