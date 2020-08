Morto Gunther Mair, aveva 61 anni: puntura di una vespa fatale (Di lunedì 10 agosto 2020) Mondo del calcio in lutto, Morto Gunther Mair, ex portiere scomparso all’età di 61 anni: ad essere fatale è stata una puntura di una vespa Muore a soli 61 anni Gunther Mair, ex calciatore nato a Merano che ha giocato tra le varie squadre con Trento, Salernitana e Teramo. Di ruolo portiere, Mair ora era allenatore delle giovanili della Levico Terme, squadra che milita attualmente in Eccellenza. L’ex calciatore muore ancora giovane e lascia la moglie Aurora ed i figli Mirko e Michael. Ad essere fatale a Gunther Mair è stata una puntura di una vespa per la quale era stato ricoverato nel ... Leggi su bloglive

