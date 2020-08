Morikawa come Nicklaus, Woods e McIlroy: a 23 anni vince il Pga Championship (Di lunedì 10 agosto 2020) SAN FRANCISCO, STATI UNITI D'AMERICA, - L'americano Collin Morikawa , al suo debutto nel Pga Championship ha vinto ieri a San Francisco il primo torneo del Grande Slam di golf della stagione. Morikawa,... Leggi su corrieredellosport

daverigolf : Pazzesco come la strategia (Morikawa ha studiato il metodo Decade) con il colpo al green ponderato in base alla dis… - Malabrocca : Morikawa, Evenepoel, Van Aert, Verstappen, Doncic....il week end sportivo ci ha fatto vedere come in molti sport si… -

Ultime Notizie dalla rete : Morikawa come Morikawa come Nicklaus, Woods e McIlroy: a 23 anni vince il Pga Championship Corriere dello Sport Morikawa vince il Pga Championship

Grande trionfo per il 23enne golfista americano che, appena un anno dopo esser diventato professionista, trionfa al debutto nel torneo di San Francisco. Come lui sono Nicklaus, Woods e Mcllroy ...

Sorpresa al PGA Championship, vince il 23enne Morikawa

Il 23enne americano ha giocato un grande ultimro giro da 6 colpi sotto il par, chiudendo a -13 e trionfando davanti a Paul Casey e Dustin Johnson. Si tratta del primo titolo Major della sua carriera L ...

Grande trionfo per il 23enne golfista americano che, appena un anno dopo esser diventato professionista, trionfa al debutto nel torneo di San Francisco. Come lui sono Nicklaus, Woods e Mcllroy ...Il 23enne americano ha giocato un grande ultimro giro da 6 colpi sotto il par, chiudendo a -13 e trionfando davanti a Paul Casey e Dustin Johnson. Si tratta del primo titolo Major della sua carriera L ...