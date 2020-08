Monza, nuovo colpo per la Serie B: ecco Barillà dal Parma (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Monza è vicinissimo all’acquisto di Antonino Barillà dal Parma: nuovo colpo per la Serie B del club lombardo Il Monza è ai dettagli con il Parma per il trasferimento di Antonino Barillà. Come riportato da Sky Sport, le società chiuderanno l’operazione nelle prossime ore. Il centrocampista classe ’88 scende di categoria e rappresenta appieno le ambizioni del club lombardo, che vuole immediatamente salire in Serie A. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

