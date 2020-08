Monte Paschi: Pasquale Marchese nuovo Chief Commercial Officer (Di lunedì 10 agosto 2020) A maggio del 2018 aveva assunto l'incarico di Direttore Generale Commerciale del Mediocredito Centrale, la banca partecipata al 100% da Invitalia che eroga credito alle aziende, sia corporate che PMI Leggi su firenzepost

