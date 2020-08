“Molte aquile ho visto in volo”. Le storie di chi ha scelto “il cielo come professione” nel libro di Filippo Nassetti sui piloti d’aereo (Di lunedì 10 agosto 2020) Per amare Molte aquile ho visto in volo (Baldini&Castoldi) non importa essere esperti di cloche, slats e flaps. Il memoir scritto da Filippo Nassetti sull’epica contemporanea di una manciata di piloti di linea e della loro vocazione e istinto per il volo è uno di quei libri che ti avvolge l’anima con una naturalezza letteraria che va ben oltre i tecnicismi del settore. Alberto, Marco, Pier Francesco, Antonino, Dino, Francesco sono uomini che hanno fortemente voluto vivere e lavorare lassù, tra le nuvole, pilotando aerei, “il cielo come professione”. Poi certo, come ogni racconto che riguarda l’alta quota, la sospensione e la sfida alle leggi della gravità, Molte aquile ho ... Leggi su ilfattoquotidiano

