Moggi: Sarri sapeva dell’esonero prima del Lione. La scelta di Pirlo merita rispetto (Di lunedì 10 agosto 2020) Su Libero, Luciano Moggi commenta l’eliminazione della Juventus dalla Champions League e l’esonero di Sarri, a cui è seguito il reclutamento, in panchina, di Andrea Pirlo. “Va detto subito che la cacciata di Maurizio non è dipesa dal fallimento in Champions, ma è frutto di un precedente ragionamento che ogni buon dirigente deve fare, se vuol mantenere la propria squadra competitiva in proiezione futura. Ed è appunto disquisendo sugli obiettivi di inizio anno che si è arrivati alla decisione, nonostante lo scudetto. E di questo Sarri era stato informato ancor prima di affrontare il Lione. Il mister toscano era stato ingaggiato per migliorare il gioco che la squadra produceva al tempo di Allegri e il gioco è addirittura ... Leggi su ilnapolista

