Milano, filippino filma donne sotto le gonne e gli trovano materiale pedopornografico: arrestato (Di lunedì 10 agosto 2020) Milano, 10 ago – Entrava nei negozi del capoluogo lombardo e filmava le clienti sotto le gonne. Nel corso dei controlli domiciliari le forze dell’ordine hanno scoperto la presenza di materiale pedopornografico. E’ finito così in manette un 57enne immigrato di origine filippine, che sfogava le proprie pulsioni sessuali girando, di nascosto, video delle parti basse delle donne che incontrava. Il fermo è arrivato in seguito a una segnalazione alla questura riguardante un uomo che si aggirava in un negozio di abbigliamento del centro con fare sospetto. L’arresto Agli agenti era subito saltato all’occhio che lo straniero – definito «molesto» da due clienti –teneva in mano un sacchetto della spesa di carta. ... Leggi su ilprimatonazionale

