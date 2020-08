Milan, tentazione Rodrigo De Paul: ci sono anche Roma e Fiorentina (Di lunedì 10 agosto 2020) Rodrigo De Paul nel mirino del Milan: il club rossonero potrebbe avanzare un offerta economica più contropartite. In lizza anche Roma e Fiorentina Le prestazioni di Rodrigo De Paul con la maglia dell’Udinese non sono passate inosservato: l’argentino ha trascinato i friulani ad una tranquilla salvezza, grazie anche all’ottimo rendimento dopo il lockdown. Il 10 ex-Valencia è entrato così nel mirino del Milan, che ci sta facendo un pensiero per un’eventuale trasferimento a San Siro. A 26 anni, De Paul potrebbe aver deciso che è il momento di diventare grande ed il pensiero di una big lo stuzzica: dopo essere stato vicino all’Inter ... Leggi su zon

Ultime Notizie dalla rete : Milan tentazione Milan, tentazione Rodrigo De Paul: ci sono anche Roma e Fiorentina ZON.it TMW - Milik lascia il Napoli, ma resta in Serie A: dopo Juve, Milan e Roma spunta la quarta soluzione

Arek Milik lascerà il Napoli con ogni probabilità. Dopo l'arrivo di Osimhen in maglia azzurra, per l'attaccante polacco non c'è più spazio nella squadra di Gennaro Gattuso. Per l'ex Ajax c'è sempre la ...

Ronaldo, tentazione Psg ma per la Juve resterà Milik il primo obiettivo

Dopo Kulusevski e Arthur la nuova Juve di Pirlo vuole sangue nuovo e ora cerca Tonali. Finita l’avventura bianconera di Higuain, nei prossimi giorni verrà formalizzato l’addio La bomba arriva dalla Sp ...

Arek Milik lascerà il Napoli con ogni probabilità. Dopo l'arrivo di Osimhen in maglia azzurra, per l'attaccante polacco non c'è più spazio nella squadra di Gennaro Gattuso. Per l'ex Ajax c'è sempre la ...Dopo Kulusevski e Arthur la nuova Juve di Pirlo vuole sangue nuovo e ora cerca Tonali. Finita l’avventura bianconera di Higuain, nei prossimi giorni verrà formalizzato l’addio La bomba arriva dalla Sp ...