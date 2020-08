Milan, su Calabria c’è l’interesse di Siviglia e Betis (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Milan inizia a compiere le prime mosse di mercato, concentrandosi in particolare sul fronte delle uscite. Il nome più gettonato è quello del terzino destro Davide Calabria, che ha appena cambiato agente ed ha riscontrato il grande interesse di Siviglia e Betis. Un derby tutto andaluso, dunque, per provare ad assicurarsi le prestazioni del numero 2 rossonero, con i biancoverdi che al momento sono leggermente in vantaggio rispetto ai cugini. Leggi su sportface

