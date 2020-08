Migranti: Prefettura Agrigento, 'all'hotspot Lampedusa capienza di 192 persone' (Di lunedì 10 agosto 2020) Palermo, 10 ago. (Adnkronos) - "Allo stato, l'hotspot di Lampedusa ha una capienza di 192 e non di 96 e a breve saranno ultimati i lavori di ripristino di un altro padiglione che porterà la capacità complessiva a 290 posti". Lo rende noto la Prefettura di Agrigento. "In atto sono ospitati pressi l'hotspot 213 Migranti", dice ancora la Prefettura. Leggi su liberoquotidiano

Palermo, 10 ago. (Adnkronos) - "Allo stato, l'hotspot di Lampedusa ha una capienza di 192 e non di 96 e a breve saranno ultimati i lavori di ripristino di un altro padiglione che porterà la capacità c ...Si allenta la tensione all’interno del “Cara” di Pian del lago (ma anche in città) dopo che sono risultati negativi tutti i tamponi rinofaringei effettuati a 311 dei 319 cittadini stranieri arrivati i ...