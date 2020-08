Migranti: Nissoli (Fi), ‘governo li preferisce ad italiani all’estero’ (Di lunedì 10 agosto 2020) Roma, 10 ago. (Adnkronos) – “Continuano ad esserci italiani all’estero, iscritti all’Aire, residenti in quei Paesi da cui non possono tornare in Italia in aereo, neanche facendo la quarantena, a meno che non ci siano gravi motivi di salute, mentre ci sono immigrati che non hanno nemmeno la cittadinanza italiana e arrivano via mare, venendo accolti su navi di lusso per fare la quarantena! Inconcepibile!” Lo aferma Fucsia Nissoli Fitzgerald, deputata di Forza Italia eletta in Nord e Centro America. “Ho scritto al ministro Speranza, ho scritto al presidente Conte, ma niente da fare: a questo governo, gli italiani all’estero -aggiunge l’esponente azzurra- sono meno graditi dei Migranti che arrivano dal Mediterraneo”. L'articolo Migranti: ... Leggi su meteoweb.eu

zazoomblog : Migranti: Nissoli (Fi) governo li preferisce ad italiani allestero - #Migranti: #Nissoli #governo - TV7Benevento : Migranti: Nissoli (Fi), 'governo li preferisce ad italiani all'estero'... - AiseStampa : MIGRANTI/ NISSOLI (FI): NO IUS SOLI, SÌ AL RICONOSCIMENTO DEI PROPRI FIGLI SPARSI NEL MONDO E CHE HANNO PERSO LA CI… - Agenparl : Migranti: Nissoli (FI), No ius soli, sì al riconoscimento dei propri 'figli' sparsi nel mondo - - Agenparl : Migranti: Nissoli (FI), “No ius soli, sì al riconoscimento degli italiani sparsi nel mondo che hanno perduto la cit… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Nissoli Migranti: Nissoli (Fi), 'governo li preferisce ad italiani all'estero' Metro Migranti: Nissoli (Fi), ‘governo li preferisce ad italiani all’estero’

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – “Continuano ad esserci italiani all’estero, iscritti all’Aire, residenti in quei Paesi da cui non possono tornare in Italia in aereo, neanche facendo la quarantena, a meno ...

Nissoli (FI): porti aperti ma aeroporti chiusi a italiani estero

In riferimento al dpcm del 7 agosto, continuano ad esserci italiani all'estero, iscritti all'AIRE, residenti in quei paesi (elenco f), tra cui Panama e Repubblica Dominicana da cui non possono tornare ...

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – “Continuano ad esserci italiani all’estero, iscritti all’Aire, residenti in quei Paesi da cui non possono tornare in Italia in aereo, neanche facendo la quarantena, a meno ...In riferimento al dpcm del 7 agosto, continuano ad esserci italiani all'estero, iscritti all'AIRE, residenti in quei paesi (elenco f), tra cui Panama e Repubblica Dominicana da cui non possono tornare ...