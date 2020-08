Migranti, Lamorgese: «Nel nuovo decreto modificato il sistema di accoglienza». E sui furbetti del bonus: «Si vergognino» (Di martedì 11 agosto 2020) Sono moltissimi i temi affrontati dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese durante un’intervista condotta da Tarquinio, direttore di Avvenire, al Caffeina Festival a Santa Severa. Spicca, sin da subito, quello relativo alle ultime notizie sull’immigrazione. «Circa 14mila Migranti sono arrivati dall’inizio dell’anno. Il numero che ha fatto alzare l’asticella è quello che deriva dal mese di luglio, quando c’è stata una fortissima crisi politica ed economica in Tunisia e persone che non avrebbero mai pensato di abbandonare il proprio Paese e si sono avventurate verso le nostre coste», ha raccontato. La ministra ha tentato di mettere a tacere le polemiche riguardo i nuovi casi di contagio da Coronavirus legati a stretto filo con i nuovi sbarchi. «Abbiamo cercato di ... Leggi su open.online

