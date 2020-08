“Mi farei bombare da Immobile”, la risposta di Jessica Melena: “È sempre impegnato” (FOTO) (Di lunedì 10 agosto 2020) “Mi farei bombare da Ciro a tutte le ore… ma mi va bene anche una cosa a 3“, “Purtroppo è sempre impegnato, non ha tregua“. Scambio di commenti hot sotto il post di Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile. Una fan sfegatata dell’attaccante della Lazio ha rubato la scena scrivendo un commento piuttosto curioso al quale, però, Jessica ha voluto rispondere troncando i bollenti spiriti. View this post on Instagram ❤️ A post shared by Jessica Melena (@JessicaMelena) on Aug 8, 2020 at 5:33am PDT Leggi su sportface

