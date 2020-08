Meteo, le previsioni di martedì 11 agosto. VIDEO (Di lunedì 10 agosto 2020) Con il ritorno dell’alta pressione nord africana, la settimana di Ferragosto sarà caratterizzata dal gran caldo e dall'afa. L’anticiclone sta già facendo sentire i suoi effetti al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna dove, fino a mercoledì, il termometro resterà stabilmente posizionato attorno ai 35 gradi. Nella seconda parte della settimana sarà il turno del Centro-Sud e delle Isole maggiori. Qui le temperature potranno avvicinarsi anche ai 40, con la prospettiva di un clima rovente proprio nel weekend di Ferragosto. L'accumulo di calore e umidità favorirà comunque il rischio dei temporali: inizialmente si svilupperanno sulle Alpi e la dorsale appenninica, ma tra mercoledì e giovedì potrebbero interessare localmente anche la Val Padana.Le ... Leggi su tg24.sky

3BMeteo : Previsioni #meteo per questo #10agosto, caldo sì, ma con improvvisi #temporali localizzati - solonews1011 : RT @TgrRaiFVG: #Buongiorno, ecco le previsioni @meteo_fvg dell’@ARPAFVG - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Meteo: #SETTIMANA, l'ANTICICLONE CONQUISTA l'#ITALIA, ma ci sono INSIDIE in AGGUATO. Le #PREVISIONI fino a Venerdì https://… - CentroMeteoITA : #METEO #PALERMO - #ESTATE con condizioni perfette per le vacanze di FERRAGOSTO, ecco le previsioni - infoitscienza : NOTTE DI SAN LORENZO 2020: Ci Siamo! Ecco Come VEDERE Le Stelle Cadenti nelle Prossime NOTTI e le PREVISIONI METEO -