Meteo Italia tra due settimane: brutto PEGGIORAMENTO, stop Estate (Di lunedì 10 agosto 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Partiamo da un presupposto: il trend Meteo climatico verso il 20 agosto non è univoco. Significa che i modelli matematici di previsione, al momento, hanno delle views differenti e le ipotesi vanno da un proseguimento del dominio anticiclonico a un possibile intervento di un’ampia depressione atlantica. Quest’ultima ipotesi è presa in considerazione dal modello europeo ECMWF, che come ben sappiamo è considerato il più affidabile in assoluto. In realtà fino a ieri l’eventuale PEGGIORAMENTO era stato preso in considerazione anche dall’americano GFS, ma nelle ultime emissioni è tornato sui suoi passi ripristinando un dominio anticiclonico pressoché incontrastato. La domanda a questo punto è la seguente: chi ... Leggi su meteogiornale

BarbaroAvv : RT @3BMeteo: Brutta notizia #meteo: caldo over 35°C in diverse zone d'Italia nei prossimi giorni - 3BMeteo : Brutta notizia #meteo: caldo over 35°C in diverse zone d'Italia nei prossimi giorni - CorriereQ : Meteo Italia tra due settimane: brutto PEGGIORAMENTO, stop Estate - Pre_Temp : ?? Fenomeni più intensi attualmente sul Nord #Italia, dove si segnalano degli allagamenti e delle grandinate specie… - PaoloCaminiti1 : RT @ilgiornale: Le previsioni meteo indicano una settimana caratterizzata da temperature decisamente alte a causa del'anticiclone sub-tropi… -